Beaver Coin (BEAVER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +5.99% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -76.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -76.70%

Beaver Coin (BEAVER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEAVER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEAVER είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEAVER έχει αλλάξει κατά +5.99% την τελευταία ώρα, -8.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -76.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Beaver Coin (BEAVER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 694.48M 694.48M 694.48M Συνολικός Όγκος 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Beaver Coin είναι $ 6.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEAVER είναι 694.48M, με συνολική προσφορά 709650731.2191441. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.95K