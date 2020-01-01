BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BEATS on BASE (BEATS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.beatsonbase.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.beatsonbase.ai/white-paper Αγοράστε BEATS τώρα!

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BEATS on BASE (BEATS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 678.00K $ 678.00K $ 678.00K Συνολική προμήθεια: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 489.84M $ 489.84M $ 489.84M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00028388 $ 0.00028388 $ 0.00028388 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00138413 $ 0.00138413 $ 0.00138413 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BEATS on BASE (BEATS)

Tokenomics BEATS on BASE (BEATS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BEATS on BASE (BEATS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BEATS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BEATS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BEATS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BEATS token!

Πρόβλεψη Τιμής BEATS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BEATS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BEATS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BEATS Token τώρα!

