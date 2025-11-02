BEAST SELLER (BEAST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00690993 $ 0.00690993 $ 0.00690993 Κατώτ. 24H $ 0.00770012 $ 0.00770012 $ 0.00770012 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00690993$ 0.00690993 $ 0.00690993 Υψηλ. 24H $ 0.00770012$ 0.00770012 $ 0.00770012 Υψηλή συνέχεια $ 0.101404$ 0.101404 $ 0.101404 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00357844$ 0.00357844 $ 0.00357844 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.79% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.60%

BEAST SELLER (BEAST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00704695. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEAST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00690993 και ενός υψηλού $ 0.00770012, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEAST είναι $ 0.101404, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00357844.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEAST έχει αλλάξει κατά -2.79% την τελευταία ώρα, -0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BEAST SELLER (BEAST) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 489.20K$ 489.20K $ 489.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 489.20K$ 489.20K $ 489.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 69.42M 69.42M 69.42M Συνολικός Όγκος 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BEAST SELLER είναι $ 489.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEAST είναι 69.42M, με συνολική προσφορά 69420000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 489.20K