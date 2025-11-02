ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή BEAST SELLER είναι 0.00704695 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BEAST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BEAST εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή BEAST SELLER είναι 0.00704695 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BEAST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BEAST εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BEAST

Πληροφορίες Τιμής BEAST

Τι είναι το BEAST

Επίσημος Ιστότοπος BEAST

Tokenomics BEAST

Προβλέψεις Τιμών BEAST

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

BEAST SELLER Λογότ.

BEAST SELLER Τιμή (BEAST)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BEAST σε USD

$0.00704522
$0.00704522$0.00704522
+1.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
BEAST SELLER (BEAST) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:51:26 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00690993
$ 0.00690993$ 0.00690993
Κατώτ. 24H
$ 0.00770012
$ 0.00770012$ 0.00770012
Υψηλ. 24H

$ 0.00690993
$ 0.00690993$ 0.00690993

$ 0.00770012
$ 0.00770012$ 0.00770012

$ 0.101404
$ 0.101404$ 0.101404

$ 0.00357844
$ 0.00357844$ 0.00357844

-2.79%

-0.55%

-21.60%

-21.60%

BEAST SELLER (BEAST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00704695. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEAST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00690993 και ενός υψηλού $ 0.00770012, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEAST είναι $ 0.101404, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00357844.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEAST έχει αλλάξει κατά -2.79% την τελευταία ώρα, -0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BEAST SELLER (BEAST) Πληροφορίες αγοράς

$ 489.20K
$ 489.20K$ 489.20K

--
----

$ 489.20K
$ 489.20K$ 489.20K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BEAST SELLER είναι $ 489.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEAST είναι 69.42M, με συνολική προσφορά 69420000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 489.20K

BEAST SELLER (BEAST) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από BEAST SELLER σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BEAST SELLER σε USD ήταν $ -0.0012525002.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BEAST SELLER σε USD ήταν $ -0.0052704575.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BEAST SELLER σε USD ήταν $ -0.00061031338573784.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.55%
30 ημέρες$ -0.0012525002-17.77%
60 Ημέρες$ -0.0052704575-74.79%
90 Ημέρες$ -0.00061031338573784-7.97%

Τι είναι BEAST SELLER (BEAST)

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

BEAST SELLER (BEAST) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

BEAST SELLER Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BEAST SELLER (BEAST) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BEAST SELLER (BEAST) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BEAST SELLER.

Ελέγξτε την BEAST SELLER πρόβλεψη τιμής τώρα!

BEAST σε Τοπικά Νομίσματα

BEAST SELLER (BEAST) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BEAST SELLER (BEAST) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BEAST token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με BEAST SELLER (BEAST)

Πόσο αξίζει το BEAST SELLER (BEAST) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BEAST στο USD είναι 0.00704695 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BEAST σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BEAST σε USD είναι $ 0.00704695. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BEAST SELLER;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BEAST είναι $ 489.20K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BEAST;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BEAST είναι 69.42M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BEAST;
Το BEAST πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.101404 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BEAST;
Το BEAST είχε τιμή ATL ύψους 0.00357844 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BEAST;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BEAST είναι -- USD.
Θα ανέβει το BEAST υψηλότερα φέτος;
Το BEAST μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BEAST πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:51:26 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,806.82
$110,806.82$110,806.82

+0.47%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,877.59
$3,877.59$3,877.59

-0.46%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03006
$0.03006$0.03006

+0.03%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.63
$185.63$185.63

-0.42%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,806.82
$110,806.82$110,806.82

+0.47%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,877.59
$3,877.59$3,877.59

-0.46%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.63
$185.63$185.63

-0.42%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.14
$89.14$89.14

+25.70%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5431
$2.5431$2.5431

+1.68%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4376
$0.4376$0.4376

+775.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05645
$0.05645$0.05645

+182.25%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08064
$0.08064$0.08064

-4.39%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4376
$0.4376$0.4376

+775.20%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0046102
$0.0046102$0.0046102

+126.02%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.406997
$2.406997$2.406997

+67.70%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06844
$0.06844$0.06844

+57.11%