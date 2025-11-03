Bearn BERA (YBERA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Χαμηλότερη τιμή $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Bearn BERA (YBERA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.94. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YBERA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YBERA είναι $ 2.98, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 2.25.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YBERA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bearn BERA (YBERA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.44K 3.44K 3.44K Συνολικός Όγκος 3,435.205991763627 3,435.205991763627 3,435.205991763627

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bearn BERA είναι $ 17.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YBERA είναι 3.44K, με συνολική προσφορά 3435.205991763627. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.10K