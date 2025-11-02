Bean Coin (BEAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00062531 Υψηλ. 24H $ 0.00063267 Υψηλή συνέχεια $ 0.00223583 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00037985 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.50%

Bean Coin (BEAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00062531. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00062531 και ενός υψηλού $ 0.00063267, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEAN είναι $ 0.00223583, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00037985.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bean Coin (BEAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 561.86K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 561.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 898.53M Συνολικός Όγκος 898,525,811.8161958

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bean Coin είναι $ 561.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEAN είναι 898.53M, με συνολική προσφορά 898525811.8161958. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 561.86K