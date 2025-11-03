BDC COIN (BDC DANA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000663 $ 0.00000663 $ 0.00000663 Κατώτ. 24H $ 0.00000684 $ 0.00000684 $ 0.00000684 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000663$ 0.00000663 $ 0.00000663 Υψηλ. 24H $ 0.00000684$ 0.00000684 $ 0.00000684 Υψηλή συνέχεια $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000621$ 0.00000621 $ 0.00000621 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.86%

BDC COIN (BDC DANA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000067. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BDC DANA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000663 και ενός υψηλού $ 0.00000684, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BDC DANA είναι $ 0.01070641, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000621.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BDC DANA έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, +1.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BDC COIN (BDC DANA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.70K$ 6.70K $ 6.70K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.70K$ 6.70K $ 6.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.78M 999.78M 999.78M Συνολικός Όγκος 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BDC COIN είναι $ 6.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BDC DANA είναι 999.78M, με συνολική προσφορά 999779145.088568. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.70K