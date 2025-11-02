BCGame Coin (BC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00877779 $ 0.00877779 $ 0.00877779 Κατώτ. 24H $ 0.00895502 $ 0.00895502 $ 0.00895502 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00877779$ 0.00877779 $ 0.00877779 Υψηλ. 24H $ 0.00895502$ 0.00895502 $ 0.00895502 Υψηλή συνέχεια $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.54%

BCGame Coin (BC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00886735. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00877779 και ενός υψηλού $ 0.00895502, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BC είναι $ 0.01100698, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00291432.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BC έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, -0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BCGame Coin (BC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 88.55M$ 88.55M $ 88.55M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 88.55M$ 88.55M $ 88.55M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.99B 9.99B 9.99B Συνολικός Όγκος 9,989,717,597.39938 9,989,717,597.39938 9,989,717,597.39938

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BCGame Coin είναι $ 88.55M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BC είναι 9.99B, με συνολική προσφορά 9989717597.39938. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 88.55M