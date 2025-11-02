basilica (SN39) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 Κατώτ. 24H $ 4.27 $ 4.27 $ 4.27 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 Υψηλ. 24H $ 4.27$ 4.27 $ 4.27 Υψηλή συνέχεια $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 Χαμηλότερη τιμή $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.20%

basilica (SN39) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4.06. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN39 μεταξύ ενός χαμηλού $ 3.93 και ενός υψηλού $ 4.27, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN39 είναι $ 15.73, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.517387.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN39 έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -4.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

basilica (SN39) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.64M 2.64M 2.64M Συνολικός Όγκος 2,641,901.881426316 2,641,901.881426316 2,641,901.881426316

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του basilica είναι $ 10.78M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN39 είναι 2.64M, με συνολική προσφορά 2641901.881426316. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.78M