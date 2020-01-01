BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BASEY AI Agent (BASEY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BASEY AI Agent (BASEY) Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. Επίσημη ιστοσελίδα: https://basey.ai Αγοράστε BASEY τώρα!

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BASEY AI Agent (BASEY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.44K $ 17.44K $ 17.44K Συνολική προμήθεια: $ 989.95M $ 989.95M $ 989.95M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 989.95M $ 989.95M $ 989.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 17.44K $ 17.44K $ 17.44K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BASEY AI Agent (BASEY)

Tokenomics BASEY AI Agent (BASEY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BASEY AI Agent (BASEY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BASEY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BASEY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BASEY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BASEY token!

Πρόβλεψη Τιμής BASEY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BASEY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BASEY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BASEY Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!