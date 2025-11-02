BaseShake (BASESHAKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0012652 Υψηλ. 24H $ 0.00144913 Υψηλή συνέχεια $ 0.00373689 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00065732 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.94%

BaseShake (BASESHAKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00126747. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BASESHAKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0012652 και ενός υψηλού $ 0.00144913, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BASESHAKE είναι $ 0.00373689, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00065732.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BASESHAKE έχει αλλάξει κατά -0.48% την τελευταία ώρα, -7.56% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BaseShake (BASESHAKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.27M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BaseShake είναι $ 1.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BASESHAKE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.27M