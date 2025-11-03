Base Velocimeter (BVM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00332289 $ 0.00332289 $ 0.00332289 Κατώτ. 24H $ 0.00344325 $ 0.00344325 $ 0.00344325 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00332289$ 0.00332289 $ 0.00332289 Υψηλ. 24H $ 0.00344325$ 0.00344325 $ 0.00344325 Υψηλή συνέχεια $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.48%

Base Velocimeter (BVM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0034055. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BVM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00332289 και ενός υψηλού $ 0.00344325, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BVM είναι $ 0.787331, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00138317.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BVM έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, +2.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Base Velocimeter (BVM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 51.36K$ 51.36K $ 51.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.78M 5.78M 5.78M Συνολικός Όγκος 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Base Velocimeter είναι $ 19.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BVM είναι 5.78M, με συνολική προσφορά 15080484.71884907. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 51.36K