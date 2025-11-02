Base Index (BINDEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00013947 $ 0.00021006 Κατώτ. 24H $ 0.00013947 Υψηλ. 24H $ 0.00021006 Υψηλή συνέχεια $ 0.00064697 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00013947 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.62%

Base Index (BINDEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013977. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BINDEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013947 και ενός υψηλού $ 0.00021006, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BINDEX είναι $ 0.00064697, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00013947.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BINDEX έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -3.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Base Index (BINDEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 139.77K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 139.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Base Index είναι $ 139.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BINDEX είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 139.77K