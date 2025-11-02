Base Carbon Tonne (BCT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.241423 Κατώτ. 24H $ 0.251689 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 8.6 Χαμηλότερη τιμή $ 0.145607 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.25%

Base Carbon Tonne (BCT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.242983. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BCT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.241423 και ενός υψηλού $ 0.251689, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BCT είναι $ 8.6, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.145607.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BCT έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -3.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.13M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.13M Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.11M Συνολικός Όγκος 21,106,186.28652228

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Base Carbon Tonne είναι $ 5.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BCT είναι 21.11M, με συνολική προσφορά 21106186.28652228. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.13M