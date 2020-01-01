BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) What makes SOLANA an absolute game-changer is our relentless dedication to memes and viral brilliance! We don't settle for mediocrity; we plunge into the realm of sheer awesomeness! Our community is a powerhouse of meme warriors, unleashing an unstoppable onslaught of viral memes that'll leave you in awe and stitches! We're not here to play games; we're here to dominate! SOLANA is all about pushing the boundaries, smashing through barriers, and leaving our competitors eating our dust! Our passion for humor burns like an inferno, and we won't rest until the entire internet bows down to our meme supremacy! And our community? It's a brotherhood, an unyielding powerhouse of support and camaraderie! When you're part of SOLANA, you're part of an unstoppable force, a family forged by the fire of meme revolution! So, if you're ready to be part of the most intense, mind-bending memecoin movement ever conceived, then buckle up, strap in, and brace yourself! SOLANA is here to claim the throne, and we're taking no prisoners! Get ready to witness meme history in the making! Επίσημη ιστοσελίδα: https://solanacoin.online/ Αγοράστε SOLANA τώρα!

BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Συνολική προμήθεια: $ 888.89T $ 888.89T $ 888.89T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 888.89T $ 888.89T $ 888.89T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA)

Tokenomics BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SOLANA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SOLANA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SOLANA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SOLANA token!

Πρόβλεψη Τιμής SOLANA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SOLANA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SOLANA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SOLANA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!