Πληροφορίες Bao Finance (BAO) Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bao.finance/ Αγοράστε BAO τώρα!

Bao Finance (BAO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bao Finance (BAO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 64.63K $ 64.63K $ 64.63K Συνολική προμήθεια: $ 984.37B $ 984.37B $ 984.37B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 73.37B $ 73.37B $ 73.37B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 867.05K $ 867.05K $ 867.05K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00317406 $ 0.00317406 $ 0.00317406 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bao Finance (BAO)

Tokenomics Bao Finance (BAO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bao Finance (BAO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BAO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BAO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BAO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BAO token!

