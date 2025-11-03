Banmao (BANMAO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003672 $ 0.00003672 $ 0.00003672 Κατώτ. 24H $ 0.00004243 $ 0.00004243 $ 0.00004243 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003672$ 0.00003672 $ 0.00003672 Υψηλ. 24H $ 0.00004243$ 0.00004243 $ 0.00004243 Υψηλή συνέχεια $ 0.00012101$ 0.00012101 $ 0.00012101 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.42%

Banmao (BANMAO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003817. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BANMAO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003672 και ενός υψηλού $ 0.00004243, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BANMAO είναι $ 0.00012101, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002574.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BANMAO έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, +3.78% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Banmao (BANMAO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.06K$ 38.06K $ 38.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.06K$ 38.06K $ 38.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Banmao είναι $ 38.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BANMAO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.06K