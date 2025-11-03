BankrStrategy (BNKSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 Κατώτ. 24H $ 0.00000889 $ 0.00000889 $ 0.00000889 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000857$ 0.00000857 $ 0.00000857 Υψηλ. 24H $ 0.00000889$ 0.00000889 $ 0.00000889 Υψηλή συνέχεια $ 0.00011966$ 0.00011966 $ 0.00011966 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000857$ 0.00000857 $ 0.00000857 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.30%

BankrStrategy (BNKSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000859. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNKSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000857 και ενός υψηλού $ 0.00000889, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNKSTR είναι $ 0.00011966, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000857.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNKSTR έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -2.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BankrStrategy (BNKSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 941.85M 941.85M 941.85M Συνολικός Όγκος 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BankrStrategy είναι $ 8.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNKSTR είναι 941.85M, με συνολική προσφορά 941845405.3788316. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.09K