Band (BAND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.512839 $ 0.512839 $ 0.512839 Κατώτ. 24H $ 0.537545 $ 0.537545 $ 0.537545 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.512839$ 0.512839 $ 0.512839 Υψηλ. 24H $ 0.537545$ 0.537545 $ 0.537545 Υψηλή συνέχεια $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Χαμηλότερη τιμή $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.57%

Band (BAND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.537566. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.512839 και ενός υψηλού $ 0.537545, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAND είναι $ 22.83, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.203625.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAND έχει αλλάξει κατά +1.52% την τελευταία ώρα, +3.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Band (BAND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 89.69M$ 89.69M $ 89.69M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 90.05M$ 90.05M $ 90.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 166.90M 166.90M 166.90M Συνολικός Όγκος 167,566,846.998776 167,566,846.998776 167,566,846.998776

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Band είναι $ 89.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAND είναι 166.90M, με συνολική προσφορά 167566846.998776. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 90.05M