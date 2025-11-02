Balsa MM Fund (BMMF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.075508 $ 0.075508 $ 0.075508 Κατώτ. 24H $ 0.075519 $ 0.075519 $ 0.075519 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.075508$ 0.075508 $ 0.075508 Υψηλ. 24H $ 0.075519$ 0.075519 $ 0.075519 Υψηλή συνέχεια $ 0.075679$ 0.075679 $ 0.075679 Χαμηλότερη τιμή $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.43%

Balsa MM Fund (BMMF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.075514. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BMMF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.075508 και ενός υψηλού $ 0.075519, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BMMF είναι $ 0.075679, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.070272.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BMMF έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Balsa MM Fund (BMMF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Προμήθεια Κυκλοφορίας 50.05M 50.05M 50.05M Συνολικός Όγκος 50,046,307.28985915 50,046,307.28985915 50,046,307.28985915

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Balsa MM Fund είναι $ 3.78M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BMMF είναι 50.05M, με συνολική προσφορά 50046307.28985915. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.78M