Ballz of Steel (BALLZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00125582 $ 0.00125582 $ 0.00125582 Κατώτ. 24H $ 0.00128569 $ 0.00128569 $ 0.00128569 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00125582$ 0.00125582 $ 0.00125582 Υψηλ. 24H $ 0.00128569$ 0.00128569 $ 0.00128569 Υψηλή συνέχεια $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00070042$ 0.00070042 $ 0.00070042 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.90%

Ballz of Steel (BALLZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00126974. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BALLZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00125582 και ενός υψηλού $ 0.00128569, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BALLZ είναι $ 0.01151396, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00070042.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BALLZ έχει αλλάξει κατά +0.31% την τελευταία ώρα, -1.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ballz of Steel (BALLZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ballz of Steel είναι $ 1.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BALLZ είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.27M