Baldor (BALDOR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 12.56 Υψηλ. 24H $ 12.79 Υψηλή συνέχεια $ 23.5 Χαμηλότερη τιμή $ 9.84 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.80%

Baldor (BALDOR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $12.64. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BALDOR μεταξύ ενός χαμηλού $ 12.56 και ενός υψηλού $ 12.79, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BALDOR είναι $ 23.5, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 9.84.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BALDOR έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.56% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baldor (BALDOR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.26M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.26M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00K Συνολικός Όγκος 100,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baldor είναι $ 1.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BALDOR είναι 100.00K, με συνολική προσφορά 100000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.26M