BAI Stablecoin (BAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 1.019 Υψηλ. 24H $ 1.031 Υψηλή συνέχεια $ 1.45 Χαμηλότερη τιμή $ 0.814914 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.45%

BAI Stablecoin (BAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.02. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.019 και ενός υψηλού $ 1.031, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAI είναι $ 1.45, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.814914.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAI έχει αλλάξει κατά +0.12% την τελευταία ώρα, -0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BAI Stablecoin (BAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 236.96K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 236.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 232.35K Συνολικός Όγκος 232,346.6672308294

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BAI Stablecoin είναι $ 236.96K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAI είναι 232.35K, με συνολική προσφορά 232346.6672308294. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 236.96K