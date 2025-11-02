Bag on Bonk (BAG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00023426 $ 0.00023426 $ 0.00023426 Κατώτ. 24H $ 0.00024076 $ 0.00024076 $ 0.00024076 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00023426$ 0.00023426 $ 0.00023426 Υψηλ. 24H $ 0.00024076$ 0.00024076 $ 0.00024076 Υψηλή συνέχεια $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015044$ 0.00015044 $ 0.00015044 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.45%

Bag on Bonk (BAG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00023729. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00023426 και ενός υψηλού $ 0.00024076, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAG είναι $ 0.0010115, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015044.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAG έχει αλλάξει κατά +0.78% την τελευταία ώρα, -0.38% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 237.25K$ 237.25K $ 237.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 237.25K$ 237.25K $ 237.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.81M 999.81M 999.81M Συνολικός Όγκος 999,811,586.312777 999,811,586.312777 999,811,586.312777

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bag on Bonk είναι $ 237.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAG είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999811586.312777. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 237.25K