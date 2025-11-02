ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Bag on Bonk είναι 0.00023729 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BAG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BAG εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Bag on Bonk είναι 0.00023729 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BAG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BAG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BAG

Πληροφορίες Τιμής BAG

Τι είναι το BAG

Επίσημος Ιστότοπος BAG

Tokenomics BAG

Προβλέψεις Τιμών BAG

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Bag on Bonk Λογότ.

Bag on Bonk Τιμή (BAG)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BAG σε USD

$0.00023602
$0.00023602$0.00023602
-0.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Bag on Bonk (BAG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:49:54 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00023426
$ 0.00023426$ 0.00023426
Κατώτ. 24H
$ 0.00024076
$ 0.00024076$ 0.00024076
Υψηλ. 24H

$ 0.00023426
$ 0.00023426$ 0.00023426

$ 0.00024076
$ 0.00024076$ 0.00024076

$ 0.0010115
$ 0.0010115$ 0.0010115

$ 0.00015044
$ 0.00015044$ 0.00015044

+0.78%

-0.38%

+2.45%

+2.45%

Bag on Bonk (BAG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00023729. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00023426 και ενός υψηλού $ 0.00024076, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAG είναι $ 0.0010115, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015044.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAG έχει αλλάξει κατά +0.78% την τελευταία ώρα, -0.38% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Πληροφορίες αγοράς

$ 237.25K
$ 237.25K$ 237.25K

--
----

$ 237.25K
$ 237.25K$ 237.25K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,586.312777
999,811,586.312777 999,811,586.312777

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bag on Bonk είναι $ 237.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAG είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999811586.312777. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 237.25K

Bag on Bonk (BAG) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Bag on Bonk σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bag on Bonk σε USD ήταν $ -0.0000901826.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bag on Bonk σε USD ήταν $ -0.0001591554.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bag on Bonk σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.38%
30 ημέρες$ -0.0000901826-38.00%
60 Ημέρες$ -0.0001591554-67.07%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Bag on Bonk (BAG) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Bag on Bonk Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Bag on Bonk (BAG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Bag on Bonk (BAG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Bag on Bonk.

Ελέγξτε την Bag on Bonk πρόβλεψη τιμής τώρα!

BAG σε Τοπικά Νομίσματα

Bag on Bonk (BAG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Bag on Bonk (BAG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BAG token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Bag on Bonk (BAG)

Πόσο αξίζει το Bag on Bonk (BAG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BAG στο USD είναι 0.00023729 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BAG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BAG σε USD είναι $ 0.00023729. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bag on Bonk;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BAG είναι $ 237.25K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BAG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BAG είναι 999.81M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BAG;
Το BAG πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0010115 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BAG;
Το BAG είχε τιμή ATL ύψους 0.00015044 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BAG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BAG είναι -- USD.
Θα ανέβει το BAG υψηλότερα φέτος;
Το BAG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BAG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:49:54 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,771.65
$110,771.65$110,771.65

+0.43%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,876.26
$3,876.26$3,876.26

-0.49%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02999
$0.02999$0.02999

-0.19%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-0.48%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,771.65
$110,771.65$110,771.65

+0.43%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,876.26
$3,876.26$3,876.26

-0.49%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-0.48%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.15
$90.15$90.15

+27.13%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5438
$2.5438$2.5438

+1.71%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4150
$0.4150$0.4150

+730.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08079
$0.08079$0.08079

-4.22%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4150
$0.4150$0.4150

+730.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0046685
$0.0046685$0.0046685

+128.88%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000011
$0.000000000000000000000011$0.000000000000000000000011

+120.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.406997
$2.406997$2.406997

+67.70%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06963
$0.06963$0.06963

+59.84%