baddiecoin (BADDIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00010045 $ 0.00010045 $ 0.00010045 Κατώτ. 24H $ 0.00010328 $ 0.00010328 $ 0.00010328 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00010045$ 0.00010045 $ 0.00010045 Υψηλ. 24H $ 0.00010328$ 0.00010328 $ 0.00010328 Υψηλή συνέχεια $ 0.00029214$ 0.00029214 $ 0.00029214 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009176$ 0.00009176 $ 0.00009176 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.78%

baddiecoin (BADDIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0001016. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BADDIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00010045 και ενός υψηλού $ 0.00010328, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BADDIE είναι $ 0.00029214, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009176.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BADDIE έχει αλλάξει κατά +0.35% την τελευταία ώρα, -1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

baddiecoin (BADDIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 101.60K$ 101.60K $ 101.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 101.60K$ 101.60K $ 101.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του baddiecoin είναι $ 101.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BADDIE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 101.60K