Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.140057 Υψηλ. 24H $ 0.142953 Υψηλή συνέχεια $ 2.21 Χαμηλότερη τιμή $ 0.061061 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.50%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.141744. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLUNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.140057 και ενός υψηλού $ 0.142953, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLUNA είναι $ 2.21, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.061061.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLUNA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 209.95K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 209.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.48M Συνολικός Όγκος 1,481,207.229598

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Backbone Labs Staked LUNA είναι $ 209.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLUNA είναι 1.48M, με συνολική προσφορά 1481207.229598. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 209.95K