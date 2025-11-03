Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000957 $ 0.00000957 $ 0.00000957 Κατώτ. 24H $ 0.00001073 $ 0.00001073 $ 0.00001073 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000957$ 0.00000957 $ 0.00000957 Υψηλ. 24H $ 0.00001073$ 0.00001073 $ 0.00001073 Υψηλή συνέχεια $ 0.00029133$ 0.00029133 $ 0.00029133 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000957$ 0.00000957 $ 0.00000957 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.42%

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000963. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000957 και ενός υψηλού $ 0.00001073, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEET είναι $ 0.00029133, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000957.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEET έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -9.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 961.90M 961.90M 961.90M Συνολικός Όγκος 961,898,543.25481 961,898,543.25481 961,898,543.25481

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Back2EmploymentEducationTraining είναι $ 9.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEET είναι 961.90M, με συνολική προσφορά 961898543.25481. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.26K