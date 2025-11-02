BabyUnicorn (BABYU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.90% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +31.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.12%

BabyUnicorn (BABYU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYU έχει αλλάξει κατά +0.90% την τελευταία ώρα, +31.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BabyUnicorn (BABYU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 175.01K$ 175.01K $ 175.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 175.01K$ 175.01K $ 175.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.84M 999.84M 999.84M Συνολικός Όγκος 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BabyUnicorn είναι $ 175.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYU είναι 999.84M, με συνολική προσφορά 999843407.961417. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 175.01K