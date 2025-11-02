Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00000229 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00000229 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000666 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -62.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.68%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYWLFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00000229, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYWLFI είναι $ 0.00000666, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYWLFI έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, -62.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 77.89K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 77.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 90.00B Συνολικός Όγκος 90,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby World Liberty Financial είναι $ 77.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYWLFI είναι 90.00B, με συνολική προσφορά 90000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 77.89K