Baby Trash (BTRASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.27%

Baby Trash (BTRASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BTRASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BTRASH είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BTRASH έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Trash (BTRASH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.42K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.42K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.76M Συνολικός Όγκος 998,761,850.81844

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Trash είναι $ 7.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BTRASH είναι 998.76M, με συνολική προσφορά 998761850.81844. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.42K