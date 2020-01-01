Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Baby Solana (BABYSOL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Baby Solana (BABYSOL) BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼 Επίσημη ιστοσελίδα: https://babysolana.meme/ Αγοράστε BABYSOL τώρα!

Baby Solana (BABYSOL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Baby Solana (BABYSOL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 104.12K $ 104.12K $ 104.12K Συνολική προμήθεια: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 104.12K $ 104.12K $ 104.12K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00125387 $ 0.00125387 $ 0.00125387 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010412 $ 0.00010412 $ 0.00010412 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Baby Solana (BABYSOL)

Tokenomics Baby Solana (BABYSOL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Baby Solana (BABYSOL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BABYSOL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BABYSOL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BABYSOL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BABYSOL token!

Πρόβλεψη Τιμής BABYSOL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BABYSOL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BABYSOL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BABYSOL Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!