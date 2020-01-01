Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomics

Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Baby Sen by Sentio (BSEN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
USD

Πληροφορίες Baby Sen by Sentio (BSEN)

Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain ,

The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network.

Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://sentio.ai/

Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Baby Sen by Sentio (BSEN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 58.05K
$ 58.05K$ 58.05K
Συνολική προμήθεια:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 58.05K
$ 58.05K$ 58.05K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0.00337105
$ 0.00337105$ 0.00337105
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0
$ 0$ 0
Τρέχουσα τιμή:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics Baby Sen by Sentio (BSEN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Baby Sen by Sentio (BSEN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός BSEN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα BSEN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BSEN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BSEN token!

Πρόβλεψη Τιμής BSEN

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BSEN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BSEN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;

Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.

Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures
Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX
Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο
Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7
100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών
Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT
mc_how_why_title
Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT: Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto!

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.