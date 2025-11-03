Baby Poo (BABYPOO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83%

Baby Poo (BABYPOO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYPOO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYPOO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYPOO έχει αλλάξει κατά -0.46% την τελευταία ώρα, -1.52% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Poo (BABYPOO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K Προμήθεια Κυκλοφορίας 888.89B 888.89B 888.89B Συνολικός Όγκος 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Poo είναι $ 25.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYPOO είναι 888.89B, με συνολική προσφορά 888888888888.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.90K