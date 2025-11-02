Baby Manyu (BABYMANYU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.88%

Baby Manyu (BABYMANYU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYMANYU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYMANYU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYMANYU έχει αλλάξει κατά +0.27% την τελευταία ώρα, -2.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Manyu (BABYMANYU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 47.09K$ 47.09K $ 47.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Συνολικός Όγκος 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Manyu είναι $ 46.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYMANYU είναι 388,810.04T, με συνολική προσφορά 3.968364248194643e+17. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.09K