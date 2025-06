Τι είναι Baby JubJub (BJUB)

Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight

Baby JubJub (BJUB) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Baby JubJub (BJUB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Baby JubJub (BJUB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BJUB token τώρα!