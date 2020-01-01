BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BABY HIPPO (BABYHIPPO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BABY HIPPO (BABYHIPPO) Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bhippo.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Αγοράστε BABYHIPPO τώρα!

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BABY HIPPO (BABYHIPPO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 51.63K $ 51.63K $ 51.63K Συνολική προμήθεια: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 51.63K $ 51.63K $ 51.63K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BABY HIPPO (BABYHIPPO)

Tokenomics BABY HIPPO (BABYHIPPO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BABY HIPPO (BABYHIPPO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BABYHIPPO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BABYHIPPO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BABYHIPPO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BABYHIPPO token!

Πρόβλεψη Τιμής BABYHIPPO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BABYHIPPO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BABYHIPPO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BABYHIPPO Token τώρα!

