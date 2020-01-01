Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.babygoatseus.com/ Αγοράστε BABYGOAT τώρα!

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 32.76K $ 32.76K $ 32.76K Συνολική προμήθεια: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 32.76K $ 32.76K $ 32.76K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0049262 $ 0.0049262 $ 0.0049262 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

Tokenomics Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BABYGOAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BABYGOAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BABYGOAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BABYGOAT token!

Πρόβλεψη Τιμής BABYGOAT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BABYGOAT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BABYGOAT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BABYGOAT Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!