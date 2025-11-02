Baby Ethereum (BABYETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.66%

Baby Ethereum (BABYETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYETH είναι $ 0.00133475, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYETH έχει αλλάξει κατά -0.35% την τελευταία ώρα, +0.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Ethereum (BABYETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.09K$ 43.09K $ 43.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 43.09K$ 43.09K $ 43.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.00M 500.00M 500.00M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Ethereum είναι $ 43.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYETH είναι 500.00M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.09K