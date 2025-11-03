ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Baby Dust είναι 0.00002619 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BABYDUST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BABYDUST εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BABYDUST

Πληροφορίες Τιμής BABYDUST

Τι είναι το BABYDUST

Επίσημος Ιστότοπος BABYDUST

Tokenomics BABYDUST

Προβλέψεις Τιμών BABYDUST

Baby Dust Λογότ.

Baby Dust Τιμή (BABYDUST)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BABYDUST σε USD

-5.20%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Baby Dust (BABYDUST) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:07:08 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-0.06%

-5.35%

-12.56%

-12.56%

Baby Dust (BABYDUST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002619. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYDUST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002609 και ενός υψηλού $ 0.00002768, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYDUST είναι $ 0.00009999, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002604.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYDUST έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -5.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Dust (BABYDUST) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Dust είναι $ 26.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYDUST είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.19K

Baby Dust (BABYDUST) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Baby Dust σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Baby Dust σε USD ήταν $ -0.0000028782.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Baby Dust σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Baby Dust σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-5.35%
30 ημέρες$ -0.0000028782-10.98%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Baby Dust (BABYDUST) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Baby Dust Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Baby Dust (BABYDUST) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Baby Dust (BABYDUST) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Baby Dust.

Ελέγξτε την Baby Dust πρόβλεψη τιμής τώρα!

BABYDUST σε Τοπικά Νομίσματα

Baby Dust (BABYDUST) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Baby Dust (BABYDUST) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BABYDUST token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Baby Dust (BABYDUST)

Πόσο αξίζει το Baby Dust (BABYDUST) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BABYDUST στο USD είναι 0.00002619 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BABYDUST σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BABYDUST σε USD είναι $ 0.00002619. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Baby Dust;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BABYDUST είναι $ 26.19K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BABYDUST;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BABYDUST είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BABYDUST;
Το BABYDUST πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00009999 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BABYDUST;
Το BABYDUST είχε τιμή ATL ύψους 0.00002604 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BABYDUST;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BABYDUST είναι -- USD.
Θα ανέβει το BABYDUST υψηλότερα φέτος;
Το BABYDUST μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BABYDUST πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:07:08 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

