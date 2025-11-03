Baby Dust (BABYDUST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00002609, Υψηλ. 24H $ 0.00002768, Υψηλή συνέχεια $ 0.00009999, Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002604, Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.06%, Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.35%, Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.56%

Baby Dust (BABYDUST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002619. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABYDUST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002609 και ενός υψηλού $ 0.00002768, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABYDUST είναι $ 0.00009999, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002604.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABYDUST έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -5.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Dust (BABYDUST) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.19K, Όγκος (24 ώρες) --, Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.19K, Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B, Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Dust είναι $ 26.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABYDUST είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.19K