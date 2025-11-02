Baby DOWGE (BABY DOWGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00029344 $ 0.00029344 $ 0.00029344 Κατώτ. 24H $ 0.00034084 $ 0.00034084 $ 0.00034084 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00029344$ 0.00029344 $ 0.00029344 Υψηλ. 24H $ 0.00034084$ 0.00034084 $ 0.00034084 Υψηλή συνέχεια $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00022892$ 0.00022892 $ 0.00022892 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.87%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00029509. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BABY DOWGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00029344 και ενός υψηλού $ 0.00034084, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BABY DOWGE είναι $ 0.00323566, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00022892.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BABY DOWGE έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -11.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 295.09K$ 295.09K $ 295.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 295.09K$ 295.09K $ 295.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M 999.97M 999.97M Συνολικός Όγκος 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby DOWGE είναι $ 295.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BABY DOWGE είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999971668.125517. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 295.09K