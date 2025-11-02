Baby BFT (BBFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00091173 $ 0.00091173 $ 0.00091173 Κατώτ. 24H $ 0.00096108 $ 0.00096108 $ 0.00096108 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00091173$ 0.00091173 $ 0.00091173 Υψηλ. 24H $ 0.00096108$ 0.00096108 $ 0.00096108 Υψηλή συνέχεια $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0003144$ 0.0003144 $ 0.0003144 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.48%

Baby BFT (BBFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00092985. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BBFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00091173 και ενός υψηλού $ 0.00096108, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BBFT είναι $ 0.00794105, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0003144.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BBFT έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +1.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby BFT (BBFT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.00B 4.00B 4.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby BFT είναι $ 3.74M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BBFT είναι 4.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.35M