b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics

Πληροφορίες b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.b14g.xyz/

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M Συνολική προμήθεια: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.514243 $ 0.514243 $ 0.514243 Τρέχουσα τιμή: $ 0.563587 $ 0.563587 $ 0.563587

Tokenomics b14g dualCORE (DUALCORE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του b14g dualCORE (DUALCORE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DUALCORE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DUALCORE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DUALCORE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DUALCORE token!

