B All In (BALLIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001087 $ 0.00001087 $ 0.00001087 Κατώτ. 24H $ 0.0000116 $ 0.0000116 $ 0.0000116 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001087$ 0.00001087 $ 0.00001087 Υψηλ. 24H $ 0.0000116$ 0.0000116 $ 0.0000116 Υψηλή συνέχεια $ 0.00020264$ 0.00020264 $ 0.00020264 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -56.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -56.18%

B All In (BALLIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BALLIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001087 και ενός υψηλού $ 0.0000116, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BALLIN είναι $ 0.00020264, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001027.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BALLIN έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, +4.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -56.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

B All In (BALLIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.79M 999.79M 999.79M Συνολικός Όγκος 999,790,658.105204 999,790,658.105204 999,790,658.105204

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του B All In είναι $ 11.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BALLIN είναι 999.79M, με συνολική προσφορά 999790658.105204. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.48K