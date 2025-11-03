ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή B All In είναι 0.00001148 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BALLIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BALLIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BALLIN

Πληροφορίες Τιμής BALLIN

Τι είναι το BALLIN

Επίσημος Ιστότοπος BALLIN

Tokenomics BALLIN

Προβλέψεις Τιμών BALLIN

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
B All In (BALLIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
B All In (BALLIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

B All In (BALLIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BALLIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001087 και ενός υψηλού $ 0.0000116, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BALLIN είναι $ 0.00020264, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001027.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BALLIN έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, +4.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -56.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

B All In (BALLIN) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του B All In είναι $ 11.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BALLIN είναι 999.79M, με συνολική προσφορά 999790658.105204. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.48K

B All In (BALLIN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από B All In σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από B All In σε USD ήταν $ -0.0000103788.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από B All In σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από B All In σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+4.47%
30 ημέρες$ -0.0000103788-90.40%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι B All In (BALLIN)

$BALLIN is the perfect meme for everyone showing up every single day.

To be BALLIN, you gotta B-All-In.

The meaning to B All In doesn't only apply to the funds you invest.

It's about dedication.

The countless hours of research.

The endless raiding and working for your bags.

Not knowing how to quit while everyone is telling you you're wrong.

It's about believing in something.

Keep $BALLIN

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Επίσημος ιστότοπος

B All In Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το B All In (BALLIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία B All In (BALLIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το B All In.

Ελέγξτε την B All In πρόβλεψη τιμής τώρα!

BALLIN σε Τοπικά Νομίσματα

B All In (BALLIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του B All In (BALLIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BALLIN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με B All In (BALLIN)

Πόσο αξίζει το B All In (BALLIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BALLIN στο USD είναι 0.00001148 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BALLIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BALLIN σε USD είναι $ 0.00001148. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του B All In;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BALLIN είναι $ 11.48K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BALLIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BALLIN είναι 999.79M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BALLIN;
Το BALLIN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00020264 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BALLIN;
Το BALLIN είχε τιμή ATL ύψους 0.00001027 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BALLIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BALLIN είναι -- USD.
Θα ανέβει το BALLIN υψηλότερα φέτος;
Το BALLIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BALLIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
B All In (BALLIN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

