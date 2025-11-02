Axelrod by Virtuals (AXR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01581536 $ 0.01581536 $ 0.01581536 Κατώτ. 24H $ 0.02164957 $ 0.02164957 $ 0.02164957 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01581536$ 0.01581536 $ 0.01581536 Υψηλ. 24H $ 0.02164957$ 0.02164957 $ 0.02164957 Υψηλή συνέχεια $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +120.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +120.99%

Axelrod by Virtuals (AXR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01759795. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AXR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01581536 και ενός υψηλού $ 0.02164957, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AXR είναι $ 0.04937155, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00163668.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AXR έχει αλλάξει κατά +3.83% την τελευταία ώρα, -2.15% τις τελευταίες 24 ώρες και +120.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.31M$ 11.31M $ 11.31M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.61M$ 17.61M $ 17.61M Προμήθεια Κυκλοφορίας 642.14M 642.14M 642.14M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Axelrod by Virtuals είναι $ 11.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AXR είναι 642.14M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.61M