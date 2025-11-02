Awoke (AWOKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02310638 $ 0.02310638 $ 0.02310638 Κατώτ. 24H $ 0.0241524 $ 0.0241524 $ 0.0241524 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02310638$ 0.02310638 $ 0.02310638 Υψηλ. 24H $ 0.0241524$ 0.0241524 $ 0.0241524 Υψηλή συνέχεια $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01917443$ 0.01917443 $ 0.01917443 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.21%

Awoke (AWOKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02397832. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AWOKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02310638 και ενός υψηλού $ 0.0241524, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AWOKE είναι $ 6.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01917443.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AWOKE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +3.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Awoke (AWOKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00K 1000.00K 1000.00K Συνολικός Όγκος 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Awoke είναι $ 23.98K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AWOKE είναι 1000.00K, με συνολική προσφορά 999997.35332. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.98K