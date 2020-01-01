Away From Keyboard (AFK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Away From Keyboard (AFK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Away From Keyboard (AFK) Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Επίσημη ιστοσελίδα: https://earnwhileyouafk.com Αγοράστε AFK τώρα!

Away From Keyboard (AFK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Away From Keyboard (AFK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 133.28K $ 133.28K $ 133.28K Συνολική προμήθεια: $ 746.29M $ 746.29M $ 746.29M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 746.29M $ 746.29M $ 746.29M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 133.28K $ 133.28K $ 133.28K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00017897 $ 0.00017897 $ 0.00017897 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Away From Keyboard (AFK)

Tokenomics Away From Keyboard (AFK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Away From Keyboard (AFK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AFK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AFK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AFK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AFK token!

