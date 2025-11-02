Awakeborn Token (AWK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.74%

Awakeborn Token (AWK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AWK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AWK είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AWK έχει αλλάξει κατά -0.67% την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Awakeborn Token (AWK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 247.74K$ 247.74K $ 247.74K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 816.51K$ 816.51K $ 816.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 30.34B 30.34B 30.34B Συνολικός Όγκος 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Awakeborn Token είναι $ 247.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AWK είναι 30.34B, με συνολική προσφορά 99999973237.3. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 816.51K