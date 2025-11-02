Avocado DAO (AVG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 2.69 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00450186 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.18%

Avocado DAO (AVG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00491661. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AVG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AVG είναι $ 2.69, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00450186.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AVG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Avocado DAO (AVG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 739.29K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.92M Προμήθεια Κυκλοφορίας 150.36M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Avocado DAO είναι $ 739.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVG είναι 150.36M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.92M