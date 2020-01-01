Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Avant Staked USD (SAVUSD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Avant Staked USD (SAVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Avant Staked USD (SAVUSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 89.97M Συνολική προμήθεια: $ 84.05M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 84.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 89.97M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.081 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.937701 Τρέχουσα τιμή: $ 1.07

Tokenomics Avant Staked USD (SAVUSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Avant Staked USD (SAVUSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SAVUSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SAVUSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SAVUSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SAVUSD token!

