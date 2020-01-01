Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Autonomous Virtual Beings (AVB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Επίσημη ιστοσελίδα: https://avb.gg Αγοράστε AVB τώρα!

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Autonomous Virtual Beings (AVB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Συνολική προμήθεια: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00102873 $ 0.00102873 $ 0.00102873 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00156274 $ 0.00156274 $ 0.00156274 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Autonomous Virtual Beings (AVB)

Tokenomics Autonomous Virtual Beings (AVB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Autonomous Virtual Beings (AVB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AVB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AVB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AVB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AVB token!

Πρόβλεψη Τιμής AVB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AVB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AVB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AVB Token τώρα!

