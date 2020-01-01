Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Autonomous Secure Dollar (USSD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ussd.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Αγοράστε USSD τώρα!

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Autonomous Secure Dollar (USSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 71.97K $ 71.97K $ 71.97K Συνολική προμήθεια: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 71.97K $ 71.97K $ 71.97K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Τρέχουσα τιμή: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Autonomous Secure Dollar (USSD)

Tokenomics Autonomous Secure Dollar (USSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Autonomous Secure Dollar (USSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USSD token!

Πρόβλεψη Τιμής USSD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το USSD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του USSD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του USSD Token τώρα!

